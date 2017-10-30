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«Уфа» обыграла казанский «Рубин» на домашнем поле

СПОРТ

«Уфа» обыграла казанский «Рубин» на домашнем поле

Фото: Олег Яровиков

«Уфа» обыграла казанский «Рубин» на домашнем поле

Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Матч «Уфа» — «Рубин» начался с запуска шаров в небо. Однако уже через две минуты после свистка арбитра, который сигнализировал о начале встречи, хозяева поля пропустили. Ветеран казанской команды Гекдениз Карадениз пробивает Беленова — 0:1. «Горожане» не собирались отдавать инициативу гостям и создали несколько опасных моментов у ворот «Рубина». Но мяч никак не хотел залетать за спину Рыжикова. За 10 минут до конца первого тайма «уфимцы» собрались и организовали голевой момент. Автором гола объявили Дмитрия Стоцкого.

Второй тайм выдался зрелищным. «Уфимцы» не пускали казанцев на свою половину поля и давили соперника. К концу встречи Живоглядов захромал. Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заменил его на Засеева. Прессинг хозяев продолжался и в итоге вылился во второй гол в ворота «Рубина». Пробил его Ондржей Ванек — 2:1.

«Очень неудачно начался для нас матч. Футбола было мало, было много борьбы. Рад, что проявили характер и одержали волевую победу», — прокомментировал матч Сергей Семак.

В Москву на игру со «Спартаком» «уфимцы» отправляются с победой, поднявшись на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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Теги: футбол, РФПЛ, ФК «Уфа»
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