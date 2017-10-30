Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

30 октября Понедельник

Уфа   °

Житель Башкирии на протяжении недели держал свою жертву в подполе

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии на протяжении недели держал свою жертву в подполе Фото: Олег Яровиков

Житель Башкирии на протяжении недели держал свою жертву в подполе Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 сентября в подполе одного из домов села Малояз Салаватского района обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственные органы возбудили уголовное дело. Причастным к совершению преступления оказался 58-летний знакомый погибшего. Он написал явку с повинной.

По версии следствия, 21 сентября 59-летний житель Салаватского района выпивал со своим 64-летним знакомым. На замечание об аморальном образе жизни собутыльник избил взрослого приятеля, а сам ушел в магазин. Вернувшись через сутки, он увидел, что потерпевший скончался. Тогда он спрятал тело в подпол и скрылся с места преступления. Однако, через некоторое время сам обратился в правоохранительные органы, сообщив о случившемся.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, говорится в сообщении регионального следкома. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть