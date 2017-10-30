Житель Башкирии на протяжении недели держал свою жертву в подполе Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии на протяжении недели держал свою жертву в подполе Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 сентября в подполе одного из домов села Малояз Салаватского района обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственные органы возбудили уголовное дело. Причастным к совершению преступления оказался 58-летний знакомый погибшего. Он написал явку с повинной.

По версии следствия, 21 сентября 59-летний житель Салаватского района выпивал со своим 64-летним знакомым. На замечание об аморальном образе жизни собутыльник избил взрослого приятеля, а сам ушел в магазин. Вернувшись через сутки, он увидел, что потерпевший скончался. Тогда он спрятал тело в подпол и скрылся с места преступления. Однако, через некоторое время сам обратился в правоохранительные органы, сообщив о случившемся.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, говорится в сообщении регионального следкома. Расследование уголовного дела продолжается.