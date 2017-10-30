На конкурс ОНФ «Убитые дороги» прислали больше всего фотографий из Башкортостана Фото: Альберт Хакимов













На конкурс ОНФ «Убитые дороги» прислали больше всего фотографий из Башкортостана Фото: Альберт Хакимов

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В соцсетях на страницах проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» проходит конкурс фотографий «Убитые дороги». За 2,5 недели россияне прислали более 450 работ из 79 городов и 47 регионов. На данном этапе конкурса наибольшее количество снимков пришло от жителей Центрального федерального округа и Поволжья. Дороги ЦФО запечатлены на 118 фотографиях. В Поволжье самыми активными оказались жители Башкортостана и Саратовской области, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта. В конкурсе принимают участие по 37 фотографий из восьми городов (Уфа, Учалы, Нефтекамск, Бирск, Саратов, Энгельс, Балаково, Новоузенск).

Задача конкурса «Убитые дороги» – привлечь молодых людей к теме качества местных дорог и безопасности дорожного движения. Участие в конкурсе могут принять фотографы и фотолюбители любого уровня квалификации, за победу их ждут призы – цифровые фотокамеры, а лучшие работы займут место на итоговой выставке.

«Хотелось бы объяснить это тем, что на Дальнем Востоке, Кавказе и Урале с дорогами все просто замечательно, но я знаю, что это, увы, не так. Возможно, местная молодежь просто выбирает, на каком сюжете остановиться, ведь там есть где разгуляться участникам конкурса «Убитые дороги». Так что ждем снимки. Ребята, у вас много шансов на победу! А в качестве подсказки: основные «герои» присланных фотографий – ямы и колдобины. Так, из Саратова прислали целую серию работ, на которых запечатлены провалившиеся в ямы автомобили. В Томске и Севастополе ямы настолько глубокие, что в них может уместиться человек почти в полный рост. А в Чебоксарах в водоемах на дорогах даже ловят рыбу», – рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Работы принимаются до 15 ноября, победители конкурса будут определены 30 ноября. По его итогам будет организована выставка лучших фоторабот.

В проекте «Башинформ» «Эх, башкирские дороги!» предлагаем проверить себя, хорошо ли вы знаете дороги республики.