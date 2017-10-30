УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал закон, которым устанавливается величина прожиточного минимума пенсионеров на 2018 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Согласно подписанному закону, величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Башкортостан на 2018 год установлена в размере 8 320 рублей. В настоящее время эта цифра составляет 8 015 рублей.

Повышение величины прожиточного минимума повлечёт за собой увеличение размера социальных доплат для тех пенсионеров, чьи доходы ниже этой суммы. Данная мера поддержки коснётся наименее социально защищённых категорий пенсионеров.