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Рустэм Хамитов подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал закон, которым устанавливается величина прожиточного минимума пенсионеров на 2018 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Согласно подписанному закону, величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Башкортостан на 2018 год установлена в размере 8 320 рублей. В настоящее время эта цифра составляет 8 015 рублей.

Повышение величины прожиточного минимума повлечёт за собой увеличение размера социальных доплат для тех пенсионеров, чьи доходы ниже этой суммы. Данная мера поддержки коснётся наименее социально защищённых категорий пенсионеров.

Теги: прожиточный минимум, глава рб
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