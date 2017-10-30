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В Уфе совершено дерзкое разбойное нападение: мужчину вывезли на кладбище и выстрелили в голову

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе совершено дерзкое разбойное нападение: мужчину вывезли на кладбище и выстрелили в голову Фото: ГТРК Башкортостан

В Уфе совершено дерзкое разбойное нападение: мужчину вывезли на кладбище и выстрелили в голову Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе двое мужчин в масках в багажнике автомобиля вывезли пенсионера на кладбище в поселке Тимашево, приковали его наручниками к ограде и выстрелили в голову. Информация об этом появилась на сайте ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, ЧП произошло в минувшую пятницу. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в одной из уфимских больниц – пуля пробила ему череп. Злоумышленники ограбили мужчину и на его глазах сожгли автомобиль, после чего скрылись, оставив прикованную жертву.

«Поступило сообщение о совершении в отношении жителя Уфы, 1955 года рождения, разбойного нападения. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к нападению», — прокомментировали ЧП в пресс-службе МВД по РБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Теги: покушение на убийство
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