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30 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе впервые проведут Кубок республики по фитнес-культуре

СПОРТ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Первый Кубок Республики Башкортостан по фитнес-культуре под девизом «Больше жизни!» пройдет в ГКЗ «Башкортостан» 19 ноября.

Это не профессиональный турнир, поэтому в нем выступят все желающие. Побороться за главный трофей смогут взрослые и дети в возрасте от трех до 70 лет — активные пользователи фитнес-индустрии: спортивных и фитнес клубов, танцевальных школ, досуговых центров, творческих коллективов, вузов, школ, детских садов при поддержке профессионалов (хореографов, инструкторов групповых программ, тренеров).

Ранее отмечалось, что мероприятие пройдет в различных номинациях: «Моя семья — моя команда»; «Дети»; «Кросс-тренинг»; «Сайкл»; «Степ-аэробика»; «Гибкое тело» (Yoga, Pilates, Body Ballet, Body Art); «Современные танцевальные направления» (хип-хоп, брейк-данс.); «Этно-класс» (танец живота, латиноамериканские танцы, цыганский танец, фламенко, индийский, ирландский) и другим.

Особое внимание будет уделено участию в Кубке людей с ограниченными возможностями здоровья.

Оценивать мастерство участников будет профессиональное жюри. В фойе здания откроют выставку, на которой предприятия и организации, работающие на рынке спортивной и фитнес-индустрии, представят свою продукцию и услуги.

Организаторы первого в Башкортостане Кубка по фитнес-культуре — Министерство молодежной политики и спорта РБ, Федерация фитнес аэробики и спортивной аэробики РБ и ООО «Движение».

Подробная информация о мероприятии в группе в «Вконтакте».

Теги: кубок по фитнес-культуре
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