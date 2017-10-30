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30 октября Понедельник

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В Башкирии создадут еще один природный парк - «Зилим»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии создадут еще один природный парк - «Зилим» Фото: prirodasibiri.ru

В Башкирии создадут еще один природный парк - «Зилим» Фото: prirodasibiri.ru

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии принято решение создать еще один природный парк — «Зилим» в Гафурийском районе, признанном одним из красивейших мест региона. Местные пещеры и сплав по реке Зилим привлекают большое количество туристов. 30 октября в Минэкологии РБ прошли общественные слушания, в которых участвовали специалисты и делегация гафурийцев.

«Муниципалитет и жители заинтересованы в открытии парка, так как мы не в состоянии содержать в порядке эту территорию. Вместе с тем поток туристов здесь очень большой. В майские праздники, например, по Зилиму сплавляется до 500 человек в сутки. Многие приезжают на отдых на внедорожниках, квадроциклах, чем наносят ущерб природе. С открытием парка решатся эти вопросы, появятся новые рабочие места», — сказал замглавы района Руслан Салаватов.

Замминистра природопользования Ильдус Яхин отметил, что создание природного парка даст большой толчок развитию инфраструктуры в районе и позволит увеличить и урегулировать турпоток. В рамках создания парка спелеологи обследовали и описали более ста пещер, расположенных рядом со знаменитой Киндерлинской. В самой пещере Киндерли, перед тем как официально открыть ее для посещений, предстоит поработать микробиологам и микроклиматологам.

После общественных слушаний положение о природном парке «Зилим» должно пройти экологическую экспертизу, затем документы отправятся на согласование в Минэкологии РФ.

Парк определен на территории площадью почти 365 кв. км. (Гафурийский район занимает площадь 3 тысячи кв. км).

Теги: Зилим, Киндерли, природный парк
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