Жительницу Башкирии не стали заключать в тюрьму за убийство сына-агрессора
Жительницу Башкирии не стали заключать в тюрьму за убийство сына-агрессора Фото: Олег Яровиков
Жительницу Башкирии не стали заключать в тюрьму за убийство сына-агрессора Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Мелеузе суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему сыну. Женщина вступилась за своего внука, который приходился племянником потерпевшему. Мужчина был пьян и поднял руку на ребенка. Его бабушка избила взрослого сына шваброй, после чего нанесла ему несколько ударов ножом. Потерпевший умер из-за потери крови. Суд принял во внимание обстоятельства инцидента и приговорил виновную к пяти годам лишения свободы условно, без ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ.