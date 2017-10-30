В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы Фото: neva.today В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы Фото: neva.today

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Дорожные подрядчики завершили капитальный ремонт участка 27-37 км оренбургской трассы, сообщили в Упрдор «Приуралье». Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), который обеспечивает ряд эксплуатационных и функциональных преимуществ: снижаются затраты на содержание и ремонт дорог в 2-4 раза и в 2-3 раза повышается долговечность покрытия, рассказали в управлении.

Также в ходе ремонта выполнено устройство новых слоев дорожной одежды, построены водопропускные трубы, укреплены обочины, установлены автобусные остановки, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Разметка на протяжении участка дороги выполнена термопластиком.