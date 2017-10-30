Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

30 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы Фото: neva.today

В Башкирии завершили ремонт 10-километрового участка оренбургской трассы Фото: neva.today

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Дорожные подрядчики завершили капитальный ремонт участка 27-37 км оренбургской трассы, сообщили в Упрдор «Приуралье». Верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), который обеспечивает ряд эксплуатационных и функциональных преимуществ: снижаются затраты на содержание и ремонт дорог в 2-4 раза и в 2-3 раза повышается долговечность покрытия, рассказали в управлении.

Также в ходе ремонта выполнено устройство новых слоев дорожной одежды, построены водопропускные трубы, укреплены обочины, установлены автобусные остановки, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. Разметка на протяжении участка дороги выполнена термопластиком.

Теги: ремонт, дороги
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть