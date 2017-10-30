Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

30 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии представители НКО обменялись знаниями и опытом

ОБЩЕСТВО

В Башкирии представители НКО обменялись знаниями и опытом

Фото: Фонде поддержки и развития образования Стерлитамака

В Башкирии представители НКО обменялись знаниями и опытом

Фото: Фонде поддержки и развития образования Стерлитамака

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Стерлитамаке завершился первый курс обучения по программе «Серебряные вклады в Банке вещей», организованный на средства, предоставленные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко

В течение двух месяцев слушатели курса посещали семинары и участвовали в стажировках, обучаясь технологии организации и эффективного функционирования Банка вещей.

15 человек, представляющие семь НКО и инициативных групп из Стерлитамакского, Абзелиловского, Мелеузовского, Дюртюлинского, Давлекановского районов, в рамках обучающего курса получали методические материалы, рекомендации и домашние задания. Всё это позволило слушателям курсов грамотно оценить имеющуюся ресурсную базу для открытия Банка вещей или разработки иной формы помощи вещами нуждающимся людям пожилого возраста.

В качестве спикеров были приглашены специалисты ФПРО Стерлитамака, представители других известных общественных организаций, в том числе НКО-консультант, корреспондент Агентства социальной информации, учредитель и основатель благотворительного фонда «Наши Дети» (г. Уфа) Ольга Власова; представители Центра развития молодежного волонтерства «ЛОГОС» Амаль Загидуллин и Азат Арасланов.

«Знания и опыт, полученные участниками курса, будут полезны как при разработке и продвижении новых социальных проектов, так и для привлечения добровольцев и финансовых ресурсов в уже реализуемые программы. В ближайшие дни начнется набор курсантов во вторую группу обучения», — сообщили в Фонде поддержки и развития образования города Стерлитамака.

Теги: НКО, Банк вещей
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть