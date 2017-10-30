В Башкирии представители НКО обменялись знаниями и опытом Фото: Фонде поддержки и развития образования Стерлитамака





В Башкирии представители НКО обменялись знаниями и опытом Фото: Фонде поддержки и развития образования Стерлитамака

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Стерлитамаке завершился первый курс обучения по программе «Серебряные вклады в Банке вещей», организованный на средства, предоставленные Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко

В течение двух месяцев слушатели курса посещали семинары и участвовали в стажировках, обучаясь технологии организации и эффективного функционирования Банка вещей.

15 человек, представляющие семь НКО и инициативных групп из Стерлитамакского, Абзелиловского, Мелеузовского, Дюртюлинского, Давлекановского районов, в рамках обучающего курса получали методические материалы, рекомендации и домашние задания. Всё это позволило слушателям курсов грамотно оценить имеющуюся ресурсную базу для открытия Банка вещей или разработки иной формы помощи вещами нуждающимся людям пожилого возраста.

В качестве спикеров были приглашены специалисты ФПРО Стерлитамака, представители других известных общественных организаций, в том числе НКО-консультант, корреспондент Агентства социальной информации, учредитель и основатель благотворительного фонда «Наши Дети» (г. Уфа) Ольга Власова; представители Центра развития молодежного волонтерства «ЛОГОС» Амаль Загидуллин и Азат Арасланов.

«Знания и опыт, полученные участниками курса, будут полезны как при разработке и продвижении новых социальных проектов, так и для привлечения добровольцев и финансовых ресурсов в уже реализуемые программы. В ближайшие дни начнется набор курсантов во вторую группу обучения», — сообщили в Фонде поддержки и развития образования города Стерлитамака.