В Башкирии меняют два вида налогов Фото: Башинформ В Башкирии меняют два вида налогов Фото: Башинформ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии поддержали два проекта по изменению налогового законодательства региона. Речь идет о транспортном налоге и налоге на имущество организаций.

Изменение в закон «О транспортном налоге» предполагает снижение до 50 % налога на автомобили, работающие на природном газе. Льготу предложено предоставлять при условии, что средний возраст таких автомобилей у собственника составляет не более 10 лет.

«Тем самым мы намерены поощрять использование экологически чистого топлива и обновление автопарка, – пояснил Константин Толкачев. – Данная мера должна положительно сказаться на экологической обстановке в республике и на безопасности перевозок».

Изменения в налог на имущество организаций предусматривает отмену ряда неэффективных льгот. В том числе льгота будет отменена производителям пива. Парламент Башкирии предоставлял ее в прошлом году нескольким крупным предприятиям, которым в связи с нестабильной экономической ситуацией грозило закрытие. Это могло привести к существенному сокращению числа рабочих мест и росту социальной напряженности.

«В настоящее время обстановка на данных предприятиях нормализовалась. Льгота выполнила свое назначение, дальнейшее ее применение нецелесообразно, поскольку это ведет к потерям для республиканского бюджета, взамен которых регион ничего не получает, – считает спикер регионального парламента. – Уверен, данное решение депутатов будет поддержано широкой общественностью».