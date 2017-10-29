УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В финал российского телешоу «Удивительные люди» вышел студент из Башкортостана Илья Антонов. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Житель Стерлитамака поразил своей способностью запоминать тысячи цифр числа Пи. В эфире передачи Илья без ошибки воспроизвел их наизусть. Уникальные способности молодой человек развил на основе ментальной атлетики — запоминания информации на основе воображения. Илья считает, что таких успехов может добиться каждый желающий, поскольку память человека безгранична.

Следующая цель студента — побить мировой рекорд и запомнить 100 тысяч знаков числа Пи, чтобы сразиться с лучшими мнемонистами на Чемпионате мира. В будущем также Илья планирует открыть школу памяти и помогать людям развивать их способности, в том числе по изучению иностранных языков.