УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Очередной случай падения дерева на припаркованный легковой автомобиль произошел в г. Белебее. Ствол старого дерева сломался и упал прямо на «Ладу Калину». Как сообщают очевидцы, это произошло во дворе жилого дома на улице Революционеров.

Известно, что на момент происшествия в салоне автомобиля никого не было, пострадавших нет. Кузов пострадал несильно. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов Республики Башкортостан устанавливают обстоятельства происшествия.