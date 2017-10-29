УФА, 29 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пять проектов Башкортостана стали финалистами Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 года. Итоги будут объявлены сегодня в Липецке. 29 октября в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет круглый стол «Эффективные инструменты продвижения туристических событий».

Фестиваль «Курортный Сабантуй» заявлен в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

Фестиваль «Бирское яблоко» — в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».

Фестиваль исторической реконструкции «Река Времени» — в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» — в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

Региональный проект «Башкортостан новогодний, удивительный» — в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Задачи проекта — популяризация направления «событийный туризм», улучшение его инвестиционной привлекательности; содействие в формировании правового и экономического пространства для успешной реализации проектов в области событийного туризма; создание единой информационной базы наиболее интересных проектов с рекламой их возможностей; развитие индустрии event-технологий и укрепление связей между российскими участниками event-рынка.