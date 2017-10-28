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Хоккеисты «Толпара» обыграли оренбургский ХК «Сармат»

СПОРТ

Хоккеисты «Толпара» обыграли оренбургский ХК «Сармат» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Хоккеисты «Толпара» обыграли оренбургский ХК «Сармат» Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Уфимский «Толпар» завершил двухматчевую домашнюю серию против оренбургских «Сарматов».

Первая игра, которую команды провели вчера, не очень удачно сложилась для «юлаевской молодежки» («Сарматы» выиграли по буллитам – 4:3). В результате в составе уфимской команды произошли серьезные изменения: так, в заявке появился юный Родион Амиров.

Открыть счет «толпаровцы» смогли уже на 19-й секунде — гол забил Ильдар Абдеев. До конца первого периода хоккеисту удалось оформить дубль, а в начале третьего периода все тот же Абдеев оформил хет-трик. В третьем игровом отрезке команды обменялись двумя шайбами – забили Вагиз Риянов у гостей и Антон Пачин – у «Толпара». Итоговый счет – 4:1 в пользу уфимцев.

30 и 31 октября «Толпар» на домашней арене сыграет со «Стальными Лисами» из Магнитогорска.

Теги: хоккей, ХК «Толпар»
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