В Уфе прошел финал конкурса «Молодая семья-2017» Фото: информационно-аналитический отдел администрации Уфы В Уфе прошел финал конкурса «Молодая семья-2017» Фото: информационно-аналитический отдел администрации Уфы

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В Уфе состоялся финал конкурса «Молодая семья-2017». За звание лучших боролись родители и их дети из семи районов башкирской столицы: Гилязовы, Азановы, Нагаевы, Нуртдиновы, Салаватовы, Ганиевы и Калкамановы.

Концепция конкурса, который проводится ежегодно, в этом году изменилась. Семью, которая получит Гран-при конкурса и право представлять столицу на республиканском этапе, определяли с помощью семейного квеста. Этапов было семь: нормативы ГТО, кулинарные и творческий конкурсы, викторины и многое другое.

Завершающим этапом квеста было домашнее задание – экологическое дефиле, приуроченное к Году экологии. Конкурсантам демонстрировали жюри одежду, изготовленную из вторсырья и бросового материала.

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе администрации Уфы, в номинациях «За романтизм и семейную гармонию» победили Калкамановы, «За динамичность и оригинальность» — Гилязовы, «За верность семейным традициям» — Нуртдиновы, «За креатив и современный подход» — Нагаевы, «За уникальность и самобытность» — Ганиевы, «За спортивный дух» — Салаватовы, «За артистизм и творческий подход» — Азановы. Кто стал победителем конкурса, станет известно 3 ноября. Имя обладателя Гран-при объявят в столичном муниципалитете.