Волейболисты «Урала» уступили московскому «Динамо» Фото: пресс-служба ВК «Урал» Волейболисты «Урала» уступили московскому «Динамо» Фото: пресс-служба ВК «Урал»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В восьмом туре Чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона 2017/2018 уфимский «Урал» в домашнем матче уступил московскому «Динамо». Под руководством нового тренера Бориса Колчина гости из столицы прервали победную серию уфимцев, в трех партиях расправившись с хозяевами: 22:25, 17:25, 22:25.

Как рассказали в пресс-службе уфимского клуба, впервые в сезоне в стартовом составе Уфы вышел канадский доигровщик Райли Барнс, оставивший в запасе Андрея Титича.

Таким образом, уфимский клуб опустился на пятую строчку турнирной таблицы. В копилке «Урала» 13 очков после пяти побед и трех поражений. «Динамовцы» с 12-ю очками расположились на восьмой строчке.

Следующая игра на уфимском стадионе «Динамо» состоится 4 ноября. ВК «Урал» примет ярославский «Ярославич».