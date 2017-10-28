В Башкирии машину на скользкой дороге занесло в реку Фото: группа ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн, Vk.com В Башкирии машину на скользкой дороге занесло в реку Фото: группа ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн, Vk.com

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Фото и видео с места, где произошла необычная авария, опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Легковой автомобиль занесло на скользкой дороге, и он съехал в реку. ЧП произошло в городе Мелеузе.

Как сообщают очевидцы, в аварии никто не пострадал. Точные причины и подробности предстоит выяснить дорожным полицейским.