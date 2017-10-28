Национальный парк «Башкирия» организует грибные туры Фото: Гульфия Акулова Национальный парк «Башкирия» организует грибные туры Фото: Гульфия Акулова

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Нацпарк «Башкирия» впервые организует туры «Пойдем за грибами!». Любителям тихой охоты предлагают трансфер от поселка Нугуш до полян, где гарантированно есть грибы. Сопровождать туристов будут научные сотрудники парка, которые умеют отличать съедобные грибы от несъедобных.

Как рассказали в пресс-службе национального парка «Башкирия», путешествие в среднем займет 5-6 часов. Группу из пяти человек на УАЗах из поселка Нугуш довезут до одной из двух туристических стоянок – «Дом пасечника» или «Иманай дол», оттуда будет организован пеший поход до грибной поляны. Перед дорогой домой грибников напоят чаем с медом и увезут обратно в Нугуш.

«Таким образом, экономится время, личные машины не застревают в грязи, участники получают возможность собрать сразу несколько видов грибов в экологически чистых местах, при этом сотрудники парка помогают им с правильным выбором и сбором», — рассказали в пресс-службе национально парка «Башкирия».

Подробнее о грибных турах можно узнать по телефону: 8(34764) 3-97-57.