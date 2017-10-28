В Башкирии шестиклассник спас жизнь двухлетней девочке Фото: пресс-служба МВД по РБ В Башкирии шестиклассник спас жизнь двухлетней девочке Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Руководство МВД по Башкирии наградило шестиклассника Ярослава Адоньева, который в марте прошлого года спас двухлетнюю девочку.

Ученик стерлитамакской школы №8 играл с друзьями во дворе. В какой-то момент мальчик заметил в окне второго этажа, распахнутого настеж, маленького ребенка. Интуиция не обманула Ярослава – через несколько мгновений девочка сорвалась вниз. К счастью, мальчик успел добежать до дома и поймать ребенка.

«За свой героический поступок Ярослав Адоньев был награжден руководством МВД по Республике Башкортостан. В торжественной обстановке перед учениками школы №8 Ярославу вручен ценный пакет с приглашением в Москву на церемонию награждения, куда он поедет 2 ноября 2017 года», — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.