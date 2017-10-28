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28 октября Суббота

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Мэрию Уфы обязали обеспечить жителей 19 домов питьевой водой

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Мэрию Уфы обязали обеспечить жителей 19 домов питьевой водой Фото: ИА «Башинформ»

Мэрию Уфы обязали обеспечить жителей 19 домов питьевой водой Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители 19 домов по улице Зеленодольской в микрорайоне Затон в течение нескольких лет обращались к чиновникам с жалобами на отсутствие централизованного водоснабжения. Однако, местные власти не приняли должных мер к устранению нарушения, ссылаясь на отсутствие финансирования.

В соответствии с законодательством, обязанность по обеспечению населения питьевой водой лежит на муниципалитете. По данному факту прокурор района в судебном порядке потребовал от городской мэрии исполнить обязательства.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Теги: прокуратура по РБ, водоснабжение
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