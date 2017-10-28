В Крыму увековечили память уроженки Башкирии - легендарной летчицы Магубы Сыртлановой Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан» В Крыму увековечили память уроженки Башкирии - легендарной летчицы Магубы Сыртлановой Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Белогорске сегодня состоялась торжественная церемония открытия бюста уроженке Башкирии — легендарной летчице Магубе Сыртлановой.

Она родилась в башкирском Белебее, училась в летной школе в Тбилиси, а в годы Великой Отечественной проявила себя, как отважная летчица, совершив 780 боевых вылетов. Защищала Родину Магуба Сыртланова в 46-м гвардейском Таманском женском авиационном полку ночных бомбардировщиков. Ее и всех остальных девушек-бойцов немцы прозвали «ночными ведьмами». Сражалась Магуба Сыртланова на Северном Кавказе, Таманском полуострове, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, а также в Крыму. Во время Крымской наступательной операции в Севастополе самолёт, на котором лётчица выполняла боевое задание, был подбит.

«Такая нежная и утончённая, она внушала неподдельный ужас врагу. Когда началась операция по освобождению Крыма от фашистов, Магубе Сыртлановой исполнилось 32 года. Уже профессиональная лётчица и настоящая «ночная ведьма», — говорится об отважной летчице в сюжете ГТРК «Башкортостан». — У Магубы и её боевых подруг в первое время не было даже пулемётов, при себе — только пистолеты. Но «ночные ведьмы» полностью оправдывали своё прозвище. На маленьких самолётах появлялись внезапно, бесшумно и били точно в цель. Старший лейтенант Сыртланова проявляла в боях исключительную отвагу. Уже потом этнологи проследят её род на 300 лет назад и узнают — смелость и мужество у девушки были в крови».

За мужество и отвагу гвардии старший лейтенант Сыртланова удостоена звания Героя Советского Союза. Ее именем названы улицы на малой родине в Белебее, а также в Казани, где она жила уже после войны.