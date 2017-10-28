Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

28 октября Суббота

Уфа   °

В Крыму увековечили память уроженки Башкирии - легендарной летчицы Магубы Сыртлановой

ОБЩЕСТВО

В Крыму увековечили память уроженки Башкирии - легендарной летчицы Магубы Сыртлановой Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан»

В Крыму увековечили память уроженки Башкирии - легендарной летчицы Магубы Сыртлановой Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Белогорске сегодня состоялась торжественная церемония открытия бюста уроженке Башкирии — легендарной летчице Магубе Сыртлановой.

Она родилась в башкирском Белебее, училась в летной школе в Тбилиси, а в годы Великой Отечественной проявила себя, как отважная летчица, совершив 780 боевых вылетов. Защищала Родину Магуба Сыртланова в 46-м гвардейском Таманском женском авиационном полку ночных бомбардировщиков. Ее и всех остальных девушек-бойцов немцы прозвали «ночными ведьмами». Сражалась Магуба Сыртланова на Северном Кавказе, Таманском полуострове, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, а также в Крыму. Во время Крымской наступательной операции в Севастополе самолёт, на котором лётчица выполняла боевое задание, был подбит.

«Такая нежная и утончённая, она внушала неподдельный ужас врагу. Когда началась операция по освобождению Крыма от фашистов, Магубе Сыртлановой исполнилось 32 года. Уже профессиональная лётчица и настоящая «ночная ведьма», — говорится об отважной летчице в сюжете ГТРК «Башкортостан». — У Магубы и её боевых подруг в первое время не было даже пулемётов, при себе — только пистолеты. Но «ночные ведьмы» полностью оправдывали своё прозвище. На маленьких самолётах появлялись внезапно, бесшумно и били точно в цель. Старший лейтенант Сыртланова проявляла в боях исключительную отвагу. Уже потом этнологи проследят её род на 300 лет назад и узнают — смелость и мужество у девушки были в крови».

За мужество и отвагу гвардии старший лейтенант Сыртланова удостоена звания Героя Советского Союза. Ее именем названы улицы на малой родине в Белебее, а также в Казани, где она жила уже после войны.

Теги: память, ВОВ, летчица
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть