В Башкирии бетонный столб рухнул на припаркованные автомобили
В Башкирии бетонный столб рухнул на припаркованные автомобилиФото: https://vk.com/tmzhp
В Башкирии бетонный столб рухнул на припаркованные автомобилиФото: https://vk.com/tmzhp
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Туймазах упавший столб повредил два автомобиля. По словам очевидцев, КамАЗ, участвующий в строительстве, задом сбил железобетонную опору. Столб упал и рухнул на припаркованные во дворе автомобили. Повреждены Киа и Дэу Нексия, фото происшествия выложили в сеть жители города.