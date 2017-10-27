В Башкирии в преддверие школьных каникул родителям напоминают главные правила и условия безопасности детей Фото: Станислав Шахов В Башкирии в преддверие школьных каникул родителям напоминают главные правила и условия безопасности детей Фото: Станислав Шахов

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В преддверии каникул для предупреждения несчастных случаев с детьми, Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям напоминает родителям главные правила и условия безопасности детей.

Статистика показывает, что в осенний период чаще всего увеличивается количество происшествий с участием детей. Беда может подстеречь детей повсюду: на дорогах, у водоёмов, на игровых площадках, во дворах, в быту. Этому способствует любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность взрослых. Большинство несчастных случаев с детьми можно предотвратить, если взрослые по-настоящему будут заботиться о детской безопасности.

В первую очередь, чтобы ребенок не стал жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, напомните ему правила поведения на дороге, научите быть предельно внимательным в общественном транспорте. По данным ГИБДД МВД по РБ с начала 2017 года с участием детей произошло 344 дорожно-транспортных происшествий, в них погиб 21 ребенок. К сожалению, это на 90% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует позаботиться о светоотражателе или светоотражающих элементах на одежде ребенка — это позволит водителю разглядеть ребенка в сумерках и вовремя затормозить.

С приходом зимы в два раза возрастает травматизм. Падения могут привести к серьезным последствиям: от легкого сотрясения мозга до открытых переломов. Объясните своему ребенку, что в период гололеда, нужно смотреть себе под ноги и обходить опасные участки дорог. Постарайтесь подобрать обувь на нескользящей подошве.

С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Дети начинают выходить на водоем по различным причинам: можно значительно сократить маршрут при переходе по льду с одного берега на другой, лихо прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках или поиграть в хоккей. Не забудьте напомнить о серьезных опасностях, которые таят в себе только что замерзшие водоемы.

Не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы. Расскажите о правилах пожарной безопасности. Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб. Каждый ребенок должен знать, куда и по какому номеру нужно позвонить в случае непредвиденной ситуации. Во многих телефонах есть кнопки быстрого набора, занесите все необходимые контакты и расскажите о них вашему ребенку. Чем чаще родители напоминают ребёнку несложные правила безопасного поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, а также научится правильно вести себя в той или иной опасной ситуации.