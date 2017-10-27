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28 октября Суббота

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Эстафета проведения Всемирного конгресса CIOFF передана Башкортостану

ОБЩЕСТВО

Эстафета проведения Всемирного конгресса CIOFF передана Башкортостану Фото: Правительство РБ

Эстафета проведения Всемирного конгресса CIOFF передана Башкортостану Фото: Правительство РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Эстафета проведения Всемирного конгресса CIOFF передана Башкортостану. 27 октября на заключительном заседании Генеральной ассамблеи Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF), проходящей в Индонезии, президент организации Филипп Боссан вручил делегации нашей республики флаг конгресса.

Напомним, представители организаций поддержки фольклора и традиционных искусств со всего мира съедутся в Башкирию

в сентябре 2018 года. С презентацией региона как новой конгрессной столицы России выступил министр РБ Руслан Мирсаяпов

«Проведение конгресса в Башкортостане позволит познакомиться с нашей республикой и составить о ней положительное впечатление, – отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов. — Мы заинтересованы в демонстрации наших возможностей не только в преддверии Всемирной Фольклориады в 2020 году, но и учитываем проведение в республике и Международных детских игр в 2019 году, и Конгресса Апимондии в 2021 году».

Теги: Всемирный конгресс
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