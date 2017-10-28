В дошкольных учреждениях Башкирии обнаружили нарушения санитарных норм Фото: Олег Яровиков В дошкольных учреждениях Башкирии обнаружили нарушения санитарных норм Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Плановые и внеплановые проверки Управления Роспотребнадзора по Башкортостану в 341 дошкольной образовательной организации республики выявили нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Как сообщили в ведомстве, исследовано 371 проба питьевой воды по микробиологическим показателям, 240 — по санитарно-химическим показателям. Несоответствие гигиеническим нормативам выявлено в 2,4% и 12,5% проб соответственно.

В 26,3% из 720 проб готовых блюд специалисты нашли нарушения по микробиологическим показателям. В 390 пробах более 10% не соответствовали калорийности и полноте вложения. В 118 пробах определялся контроль проводимой витаминизации, норме не соответствует 20,3%. Исследовано 2656 смывов на бактерии группы кишечной палочки, дали положительные результаты 2% проб.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлено 548 протоколов об административном правонарушении, в управления и отделы образования администраций районов и городов направлены 33 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В суды подано девять исковых заявлений о понуждении к выполнению требований санитарного законодательства.