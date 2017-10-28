Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

28 октября Суббота

Уфа   °

В дошкольных учреждениях Башкирии обнаружили нарушения санитарных норм

ОБЩЕСТВО

В дошкольных учреждениях Башкирии обнаружили нарушения санитарных норм Фото: Олег Яровиков

В дошкольных учреждениях Башкирии обнаружили нарушения санитарных норм Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Плановые и внеплановые проверки Управления Роспотребнадзора по Башкортостану в 341 дошкольной образовательной организации республики выявили нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Как сообщили в ведомстве, исследовано 371 проба питьевой воды по микробиологическим показателям, 240 — по санитарно-химическим показателям. Несоответствие гигиеническим нормативам выявлено в 2,4% и 12,5% проб соответственно.

В 26,3% из 720 проб готовых блюд специалисты нашли нарушения по микробиологическим показателям. В 390 пробах более 10% не соответствовали калорийности и полноте вложения. В 118 пробах определялся контроль проводимой витаминизации, норме не соответствует 20,3%. Исследовано 2656 смывов на бактерии группы кишечной палочки, дали положительные результаты 2% проб.

По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлено 548 протоколов об административном правонарушении, в управления и отделы образования администраций районов и городов направлены 33 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В суды подано девять исковых заявлений о понуждении к выполнению требований санитарного законодательства.

Теги: санитарные нормы, нарушения, учреждения образования
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть