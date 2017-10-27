У жителей Башкирии, застреливших без разрешения двух кабанов, конфисковали сани, снегоход и ружье Фото: автор У жителей Башкирии, застреливших без разрешения двух кабанов, конфисковали сани, снегоход и ружье Фото: автор

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В декабре прошлого года в Чишминском районе 25-летний местный житель и 45-летний уфимец выехали на снегоходе на охоту в местное лесничество и застрелили из ружья двух кабанов. При этом у мужчин не было разрешительных документов на отстрел животных.

В результате браконьерства природе был причинен ущерб на сумму 120 тысяч рублей. Злоумышленники признаны виновными в незаконной охоте. Подсудимые возместили сумму ущерба. Также суд приговорил их к штрафу 280 тысяч рублей и конфисковал сани, снегоход и ружье.