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27 октября Пятница

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У жителей Башкирии, застреливших без разрешения двух кабанов, конфисковали сани, снегоход и ружье

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

У жителей Башкирии, застреливших без разрешения двух кабанов, конфисковали сани, снегоход и ружье Фото: автор

У жителей Башкирии, застреливших без разрешения двух кабанов, конфисковали сани, снегоход и ружье Фото: автор

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В декабре прошлого года в Чишминском районе 25-летний местный житель и 45-летний уфимец выехали на снегоходе на охоту в местное лесничество и застрелили из ружья двух кабанов. При этом у мужчин не было разрешительных документов на отстрел животных.

В результате браконьерства природе был причинен ущерб на сумму 120 тысяч рублей. Злоумышленники признаны виновными в незаконной охоте. Подсудимые возместили сумму ущерба. Также суд приговорил их к штрафу 280 тысяч рублей и конфисковал сани, снегоход и ружье.

Теги: прокуратура РБ, незаконная охота
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