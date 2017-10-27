Башкирия получит 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Башкирия получит 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкирия получит около 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти», которые компания планирует выплатить по итогам девяти месяцев 2017 года. Глава республики Рустэм Хамитов прокомментировал ТАСС рекомендации Совета директоров компании.

«Совет директоров «Башнефти» на своем заседании уже принял рекомендации направить на выплату дивидендов 26,3 млрд рублей. Безусловно, мы поддерживаем и приветствуем это решение. Таким образом, в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций», — сказал он.

По словам главы региона, это значительно больше прогнозной суммы.

«Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд рублей. Несомненно, более значимые поступления от доли республики в «Башнефти» будут способствовать росту устойчивости и сбалансированности нашего бюджета», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Он добавил, что принятое решение еще раз подчеркивает доверительный, партнерский характер сотрудничества Башкирии и «Роснефти», а все договоренности, отраженные в соглашении между сторонами, выполняются в полном объеме.

Налоговые поступления от «Башнефти» в бюджет Башкирии за девять месяцев выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Надо сказать, что финансовые показатели компании в этом году значительно улучшились. Поэтому за девять месяцев в наш бюджет перечислено более 9 млрд рублей налога на прибыль. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Выросла и налоговая база по налогу на имущество организаций», — сказал Рустэм Хамитов.

Он отметил, что за девять месяцев от «Башнефти» в консолидированный бюджет республики поступило около 21 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

«Могу сказать, что при сохранении набранных темпов «Башнефть» в этом году обеспечит пятую часть налоговых доходов консолидированного бюджета республики», — отметил руководитель республики.

«Башнефть» сохранит объем благотворительной помощи на уровне прошлого года — 4 млрд рублей, уточнил Рустэм Хамитов. По его словам, за девять месяцев республика уже получила 2,7 млрд рублей.

Эти средства направлены на проектирование, строительство, ремонт и оборудование девяти детских садов, 12 школ, девяти учреждений культуры, четырех объектов здравоохранения, 10 спортивных объектов, модернизацию сетей водоснабжения, очистных сооружений, благоустройство парковых зон, проведение спортивных и культурных мероприятий, финансирование хоккейных клубов «Салават Юлаев» и «Торос» и другие цели.

«Уверен, что наше сотрудничество с «Башнефтью» и «Роснефтью» будет идти по нарастающей», — добавил глава Башкортостана.