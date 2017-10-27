Призер WorldSkills Рафаэль Яхин: «Было сложно, но желание победить помогало» Фото: Георгий Шишкин











Призер WorldSkills Рафаэль Яхин: «Было сложно, но желание победить помогало» Фото: Георгий Шишкин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

«На чемпионате в Объединенных Арабских Эмиратах было сложно, но желание победить помогало. Я готовился к этому мировому старту два года. На пути к победе было много тренировок и соревнований. Часто приходилось задерживаться в мастерской даже после рабочего дня. Приходил утром, когда на улице еще темно, особенно в зимнее время, уходил — было уже темно. Тренировался и в выходные дни, но, когда ты хочешь победить, всего этого не замечаешь. Время проходит очень быстро, — рассказал о своей подготовке к мировому чемпионату WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби четверокурсник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин на пресс-конференции в агентстве «Башинформ». – Правила, действующие во время проведения самих соревнований, достаточно жесткие. Два изделия из известняка я делал 22 часа. Первые три дня – по 6 часов 45 минут. Через каждые 2,5 часа был 15-минутный перерыв, во время которого я не имел права общаться со своим наставником. Единственное, что мог делать мой преподаватель, фотографировать, как я работаю через стекло. В случае нарушения этих условий можно лишиться балла, или же тебя вообще могут снять с чемпионата».

Министр образования РБ Гульназ Шафикова отметила, что Башкортостан участвует в движении WorldSkills с 2013 года, и первым, кто заинтересовался и включился в него, был именно Сибайский многопрофильный колледж.

«Директор Лундеж Баймуратов убедил нас в том, что благодаря участию в этом конкурсе профмастерства мы сможем поднять престиж рабочих профессий. Мы поддержали эту инициативу, и вот уже два года в республике проводится региональный чемпионат по камнетесному делу, — уточнила Гульназ Шафикова. — С 2013 года представители РБ включены в национальную сборную. Нам понадобилось четыре года, чтобы пройти этап побед и поражений и прийти к тому, что сегодня представитель Башкортостана завоевал бронзовую медаль мирового масштаба».

Глава ведомства отметила: то, что сейчас республика имеет мировое признание на профессиональном уровне, свидетельствует о том, что в РБ очень хорошо развивается профессиональное образование.

«Статусы наших колледжей повышаются, так что основная цель WorldSkills — повышение престижа рабочих профессий — в республике реализуется», – подчеркнула Гульназ Шафикова.

Один из наставников Рафаэля, менеджер компетенции «Архитектурная обработка камня» («Камнетесное дело») Марина Попова, призналась, что когда-то тренировки начались с шестикилограммового отбойного молотка.

«Бронзовая медаль на чемпионате мира – это огромный скачок вперед. Участие в такого рода соревнованиях – это сильнейшее напряжение. Каждое движение ты должен четко контролировать. Рафаэль – молодец, он показал высокий результат. Я не могла подойти к нему, поддержать его. Правилами чемпионата это запрещено, но очень переживала, — поделилась Марина Попова. — Очень много опыта Рафаэль получил во время зарубежных тренировок, мы посмотрели, как они работают, какими инструментами. И по возможности приобретали их, чтобы к мировому чемпионату подготовиться основательно. Мы уже изучили, как работает Европа, сейчас на очереди – Япония и Корея, чтобы в дальнейшем доказать, что мы можем быть лучшими. В практической части Рафаэля готовил мой коллега, преподаватель нашего колледжа Аскат Ишбаев».

Лундеж Баймуратов, вспоминая 2013 год, заметил, что тогда участников было гораздо меньше, чем сейчас. И в российском чемпионате Сибайский многопрофильный колледж завоевал все призовые места.

«Сегодня к движению активно подключились Москва и Московская область, Татарстан, Краснодарский край. Но в первом мировом чемпионате в Лейпциге, в котором мы приняли участие четыре года назад, сборная России, в том числе и мы, в номинации «Камнетесное дело» заняли последнее место. Но тогда мы ехали не за медалями, а за опытом. Следующий чемпионат проходил в Бразилии. Тогда мы в своей компетенции с последнего места продвинулись на девятое. В следующих европейских соревнованиях в Швеции мы стали уже пятыми. После этого сделали работу над ошибками. Создали в колледже творческую группу, куда включили преподавателей иностранного языка, социолога, психолога, техников. Каждый отвечал за свое направление. Все это привело к медали на нынешнем чемпионате в Абу-Даби. Сейчас можем признаться, что на 80 процентов были уверены: Рафаэль должен взять бронзу. Так и вышло. Но останавливаться времени нет. В 2018 году чемпионат Европы пройдет в Венгрии. Нужно готовиться к нему», — сказал Лундеж Баймуратов.

Впереди Рафаэля ждет служба в армии. В дальнейшем он хочет стать тренером (приглашение призер уже получил) и готовить участников российской сборной к аналогичным соревнованиям. А мечтает бронзовый призер мирового чемпионата о своем собственном доме, который построит сам — благо, навыки есть.

Директор РКЦ WorldSkills Russia РБ Ильшат Рахматуллин отметил, что участие в этом движении республика будет расширять. Помимо компетенции «Камнетесное дело» хорошие результаты РБ показала в компетенции «Электромонтажные работы». Разиль Валеев вошел в расширенный состав национальной сборной и претендует на то, чтобы быть первым номером на мировом чемпионате. Еще одна представительница РБ — Милена Фаттахова — по компетенции «Графический дизайн». Она тоже в расширенном составе сборной РФ и готовится к мировому чемпионату в 2019 году.

«Рафаэль, завоевав медаль в Абу-Даби, открыл путь к «Камнетесному делу» на мировые чемпионаты. От Рафаэля зависела будущая судьба данной компетенции именно в мировом масштабе для российской команды», — отметил Ильшат Рахматуллин.

Он также добавил, что в этом году появилась новая возрастная категория WorldSkills юниоры (14-16 лет), которую также будут развивать в республике.

Кстати, Марина Попова уже разработала программу для юниоров по компетенции «Камнетесное дело».