В самой западной географической точке Башкирии установили пограничную стелу Фото: Фанус Гайсин













В самой западной географической точке Башкирии установили пограничную стелу Фото: Фанус Гайсин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, 27 октября, в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.

На митинге присутствовал глава администрации Бакалинского района Александр Андреев, руководитель регионального отделения Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин, главы сельских поселений, директора школ и учащиеся.

Открывая мероприятие, Александр Андреев подчеркнул уникальность как самого события, которое проходит впервые в районе и во второй раз в истории республики, так и Бакалинского района. «В нашем районе можно услышать и русскую гармонь, и чувашские частушки, и татарские песни, посмотреть марийские танцы, попробовать блюда башкирской кухни – так в мире и согласии проживают представители различных конфессий и национальностей. Опыт бакалинцев в этом плане может послужить добрым примером как для регионов России, так и для некоторых государств мира», — отметил глава района. Он выразил уверенность, что благодаря этому событию, в районе будет развиваться туристическая деятельность, подготовка в этом направлении уже ведется.

Известный путешественник и писатель Камиль Зиганшин поблагодарил всех за поддержку идеи, которая в скором времени перерастет в «Башкирскую кругосветку». Он еще раз озвучил планы РГО в РБ о создании туристического маршрута по территории республики с посещением установленных стел в четырех крайних географических точках республики. «Наши стелы – это ни в коем случае не ограждение, это ворота дружбы для регионов – наших соседей», — сказал руководитель регионального отделения РГО в РБ.

После торжественных выступлений состоялось открытие стелы и коллективное фотографирование, сообщил сотрудник информационно-аналитического отдела администрации Бакалинского района Фанус Гайсин.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее, 12 октября, церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана состоялась в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово.

Проект Башкирского регионального отделения Русского географического общества предполагает установку памятных пограничные столбов в четырех районах республики: в Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском. Как сообщили агентству «Башинформ» в региональном отделении РГО в РБ, «указатели крайних географических точек нашей республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом территории, помогут сформировать ее пространственное видение». Организаторы проекта уверены, что эти указатели помогут туристам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам – лучше изучать географию Башкортостана.