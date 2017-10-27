Наш французский сыр и фидлот по-итальянски, призыв отменят и как заставить госслужащего работать - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Наш французский сыр и фидлот по-итальянски, призыв отменят и как заставить госслужащего работать - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Как заставить госслужащего работать

24 октября в Башкирской академии госслужбы и управления Рустэм Хамитов провёл заседание Совета при Главе РБ по развитию электронного образования. Он отметил, что требования к знаниям и умениям госслужащих становятся жёстче, от их профессионализма зависит качество жизни граждан. «Предписания прокуратуры, судебные иски часто возникают из-за ошибок исполнителей, которые что-то недоделали, не учли изменения в законодательстве. Таких ошибок быть не должно», — считает Рустэм Хамитов.

Как сообщил «Башинформ», управление главы республики по вопросам госслужбы и кадровой политике с этого года занимается системным обучением госслужащих с итоговым тестированием. «Заставить госслужащего работать — вот наша задача», — сказал глава региона, отметив, что повышать свою квалификацию госслужащие должны каждый год.

Предлагается внедрить единую систему электронного обучения госслужащих и работников бюджетной сферы. При этом главным центром подготовки и повышения квалификации кадров для государственной и муниципальной службы должна стать БАГСУ. «Мы переформатируем академию», — сообщил на заседании Рустэм Хамитов.

Также все желающие смогут изучать башкирский язык дистанционно с помощью портала «Электронное образование», создать такой раздел предложил глава региона. «На портале должен быть раздел по башкирскому языку, в том числе для госслужащих», — подчеркнул он и отметил начинание уроженца Башкортостана, живущего в Великобритании, который открыл первый башкирский YouTube-канал в поддержку родного языка. Опытом создания онлайн-курсов по изучению башкирского языка поделился ректор БГПУ. Глава республики поддержал работу, проводимую вузами. «Ваша задача — сделать «прививку» электронного обучения, чтобы хватило на всю жизнь», — сказал он.

Замглавы города подозревается в получении взятки

Уголовное дело в отношении вице-мэра Нефтекамска по подозрению в получении взятки в крупном размере возбудил Нефтекамский межрайонный следственный отдел, сообщила газета «Республика Башкортостан». По версии следствия, 21 октября по предварительной договоренности местный житель озеленил участок чиновника на сумму более 175 тысяч рублей. Взамен вице-мэр обещал содействие в получении права на аренду земельного участка в Нефтекамске. В ходе совместного с УФСБ мероприятия чиновник был задержан.

Сыр французский мягкий наш

Группа компаний «Нерал», владеющий 100% акций Белебеевского молочного комбината, намерен продать контрольный пакет акций предприятия французскому концерну Savencia Fromage & Dairy. Соглашение о намерениях подписали президенты «Нерал» Эрнст Исаев и французского концерна Алекс Бонгрэн. Сделка будет заключена после ее одобрения ФАС. Sevencia занимает четвертое место в мире по производству сыра, выяснил РБК-Уфа.

25 октября глава республики Рустэм Хамитов в ходе встречи с президентом французской компании Savencia Алексом Бонгрэном обсуждал перспективы развития Белебеевского молочного комбината и расширения ассортимента его продукции. «Приход вашей компании в республику является для нас выдающимся событием», — сказал руководитель региона, отметив, что Правительство РБ готово оказать компании поддержку для реализации новых проектов. «Мы бы хотели, чтобы вы подняли Белебеевский комбинат на новую ступень», — подчеркнул Рустэм Хамитов. По словам Алекса Бонгрэна, компания планирует опираться на богатый опыт Белебеевского комбината и приступить к производству своих фирменных мягких сыров, сообщил «Башинформ».

Банде риэлторов и банкиров вынесли приговор

В Уфе вынесен приговор преступной группе, состоящей из риэлторов и банковских служащих. Подельники договаривались с продавцами недвижимости о приобретении их квартир в ипотеку. При этом сотрудница банка обеспечивала оформление на подставных лиц. Чтобы не передавать полученные в банке деньги продавцу, их помещали в банковскую ячейку, якобы до завершения регистрационных процедур с жильём. Впоследствии они похищали оставленную в ячейке сумму, заменяя подлинные купюры на фальшивки. Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 37 млн рублей. В итоге мошенники получили наказание от условного срока до 10 лет лишения свободы, сообщил телеканал БСТ.

Физкультурой по диабету

Число людей с диагнозом «сахарный диабет» скоро достигнет 73% населения земли. Такую информацию озвучили на заседании в Госсобрании РБ, посвященном всероссийской акции «Жить, побеждая диабет!». Поддержать проект в Уфу приехала чемпионка Европы и мира, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая. «Я верю, что депутаты, представители Министерства здравоохранения и других ведомств Башкирии помогут открыть в республике школу по скандинавской ходьбе», — выразила надежду Ирина Слуцкая. Она провела для уфимцев, страдающих сахарным диабетом, мастер-класс по скандинавской ходьбе и фигурному катанию. «Я поддерживаю мысль, что физическая активность — «это естественное лекарственное средство», и поэтому она должна рассматриваться как часть медицинского инструментария», — считает Слуцкая. В Башкирии диабетом страдают более 100 тысяч человек, привел статистику «Башинформ».

СМС от эвакуатора

Уфимцы могут узнать об эвакуации своего автомобиля с помощью СМС-сообщения. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Уфа-парковка.ру. сообщил телеканал «Вся Уфа». Зарегистрированные на сайте граждане при эвакуации транспорта мгновенно получат смс-оповещение. Это позволит оперативно выйти и, если нарушено ПДД, на месте оплатить погрузочно-разгрузочные работы и забрать транспорт.

В парламенте республики рассматривают проект о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных машин. В документе определены механизмы поиска владельцев брошенного автотранспорта, а также признания его бесхозным. Это позволит законно избавиться от автохлама, сообщил «Башинформ».

Мечты сбываются: в газификацию вложат 3,6 млрд

На этой неделе в Москве состоялась рабочая встреча главы Башкортостана Рустэма Хамитова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Речь, в частности, шла о газификации региона. В 2005-2016 годах «Газпром» инвестировал в газификацию республики 3,8 млрд рублей. Уровень газификации Башкортостана увеличен с 78,5 до 91 процента, по России — 67,2%. Сейчас «Газпром» строит газопроводы в шести районах республики. Правительство РБ и «Газпром» утвердили программу газификации региона до 2021 года. Инвестиции компании оцениваются в 3,6 млрд рублей, говорится в материале «Башинформа».

Махинатора доставили в Уфу

Подозреваемого в крупной махинации с деньгами уфимских дольщиков доставили в Уфу, узнала ГТРК «Башкортостан». Валерия Денисова по требованию генпрокуратуры экстрадировали в Россию с Кипра. Потерпевшие — люди, которые профинансировали строительство дома в центре Уфы. Два фигуранта уже на скамье подсудимых. Один из них уверял, что Денисов присвоил деньги и скрылся. Показания Денисова могут многое изменить в деле обманутых дольщиков.

27 октября в Башкирии принят законопроект, предусматривающий новые механизмы защиты обманутых дольщиков. Пострадавшим будут выделять квартиры в домах, построенных в рамках масштабных инвестпроектов. А президент страны поручил проработать вопрос перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования.

Службу по призыву отменят?

В России со временем будет отменена военная служба по призыву, сообщила газета «Кызыл тан» со ссылкой на заявление президента Владимира Путина. «Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», — сказал глава государства, общаясь с членами национальной сборной WorldSkills Russia. Также он напомнил о создании в стране научных рот. «Будем делать технопарк для молодых специалистов, которые закончили вузы и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — сказал Путин. На встрече с президентом в Кремле побывал и студент Сибайского колледжа Рафаэль Яхин, обладатель бронзовой медали мирового чемпионата WorldSkills-2017 в Абу-Даби.

Ремонт задерживается, но ситуация под контролем

В столице республики завершение ремонта дворов по проекту «Формирование современной городской среды» задерживается, но ситуация под контролем, сообщила газета «Вечерняя Уфа». Коррективы в график внес аномальный сентябрьский ливень, много времени ушло на общественные обсуждения, тендеры по выбору подрядчиков. По мнению подрядчиков, работы реально продолжить с применением специальных присадок, рассчитанных на холодную погоду. Договорами за просрочку предусмотрены штрафы.

Увеличены пособия и прожиточный минимум

27 октября в Госсобрании принят блок проектов республиканских законов социальной направленности. В частности, прожиточный минимум пенсионера в 2018 году составит 8320 рублей. Его устанавливают для определения социальной доплаты к пенсии, пояснил «Башинформ». На 2017 год прожиточный минимум пенсионера составлял 8015 рублей. Базовые размеры ежемесячного пособия на ребенка увеличены на 58,4%. Документ начинает действовать с 1 сентября 2017 года. У детей-сирот будут льготы по трудоустройству и выплаты по безработице.

Фидлот по-итальянски

Итальянская мясоперерабатывающая компания Gruppo Cremonini зарегистрирует в Башкирии дочернюю структуру для запуска проекта строительства сети откормочных площадок (фидлотов) для крупного рогатого скота. Российское подразделение агрохолдинга приступило к проектированию в республике первой такой площадки и процедуре отвода земель в Федоровском районе. Строительство начнется в 2018 году и завершится в течение полутора лет. Итальянцы планируют построить семь откормочных площадок с поголовьем три тысячи голов КРС каждый. Проработают вопрос строительства мясоперерабатывающего комплекса. Объем инвестиций в первый этап составит 40 млн евро, сообщил РБК-Уфа.