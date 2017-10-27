УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Перспективы закрепления муниципальных телеканалов на 22-й кнопке кабельных операторов обсудили участники 21 Международного конгресса Национальной ассоциации телевидения «Цифровизация свершилась, что дальше? Реклама, регионы, измерения». Разработка законопроекта о 22-й кнопке была инициирована на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года и получила продолжение на круглых столах в Уфе, Краснодаре и Улан-Удэ, пояснили в региональном штабе ОНФ.

Член Центрального штаба ОНФ, сопредседателя регионального штаба ОНФ в Башкортостане Эльвира Аиткулова отметила, что каждый раз тема вызывала большой резонанс среди муниципальных каналов.

«Сегодня необходимо поддержать местные телеканалы как наиболее близкие населению СМИ, позволяющие осуществлять эффективную обратную связь, — считает Эльвира Аиткулова. — Именно муниципальные каналы формируют местную повестку, а кабельные операторы зачастую по остаточному принципу ставят их в конец списка телеканалов или просто убирают из своего пакета, выставляя непомерные для маленьких телекомпаний тарифы за вхождение в пакет. Хотя сами кабельные операторы признаются, что инициатива ОНФ по 21-й кнопке, которая была закреплена за региональными телеканалами, была своевременна, и они готовы в случае законодательного решения отдать 22-ю кнопку под муниципальные каналы».

На площадке Конгресса обсуждение законопроекта о 22-й кнопке стартовало с работы круглого стола «Взаимодействие вещателей и кабельных операторов с участием руководителей региональных телекомпаний страны и представителей федеральных кабельных операторов. Была достигнута договоренность о совместном подходе к проблеме, поскольку на сегодня кабельщики и вещатели существовать друг без друга не могут. По словам генерального директора Национальной ассоциации телерадиовещателей Александра Широких, принято решение о создании рабочей группы НАТ и АГР по выработке дальнейшего взаимодействия по всем вопросам, в том числе и 22-й кнопке, которую НАТ предлагает разыграть на федеральной конкурсной комиссии между муниципальными телекомпаниями агломераций с населением не менее 100 тысяч человек. В ходе пленарного заседания законопроект о 22 кнопке и проблемы развития регионального телевидения обсуждались с участием представителей Общественной палаты Российской Федерации.

Руководитель Ассоциации городских телевещателей, директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова, выступая на круглом столе «Проблемы развития регионального телевещания» в рамках Конгресса, отметила, что законопроект практически готов и касается он муниципальных каналов в городах с численностью населения не менее 100 тысяч человек.

«Мы, представители муниципальных телекомпаний, каждый день находимся в жесткой конкурентной борьбе за зрителя, — подчеркнула руководитель ассоциации, член регионального штаба ОНФ, директор телекомпании «Вся Уфа» Алина Сулейманова. — Часто в этой борьбе мы побеждаем, потому что ни один канал в стране не расскажет зрителю то, что происходит в его городе, на соседней улице или в родном поселке. Но мы проигрываем в другом. Обладая незначительными финансовыми ресурсами, каждый раз мы ведем изнурительные переговоры по доставке своего контента нашим зрителям, расходы муниципальных компаний на услуги операторов выливаются в миллионы рублей за год. На эти деньги мы могли бы развиваться и расти. И в этой борьбе за наши ресурсы страдает прежде всего зритель. Мы объединились в Ассоциацию городских телерадиовещателей, чтобы защищать права и интересы муниципальных телекомпаний. Весь текущий год вместе с профессиональным сообществом работали над законопроектом, вырабатывали фильтры для телекомпаний, которые могут претендовать на 22-ю кнопку».

Представитель Роскомнадзора Максим Виноградов отметил, что фильтры, подготовленные медийным сообществом, вполне допустимы, и они готовы по ним работать.