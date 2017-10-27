ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых
УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 8,25% годовых. Это пятое снижение с начала года. «Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно», — говорится в пресс-релизе регулятора.