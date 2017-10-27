В Башкирии прогнозируют повышение зарплаты и увеличение продолжительности жизни Фото: Depositphotos.com В Башкирии прогнозируют повышение зарплаты и увеличение продолжительности жизни Фото: Depositphotos.com

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков на заседании Госсобрания — Курултая РБ представил прогноз социально-экономического развития республики на 2018 год и на период до 2020 года.

Согласно представленному Минэкономразвития Башкортостана прогнозу, в республике ожидается рост продолжительности жизни до 71,5 года и снижение смертности.

Кроме того, в регионе запланирован планомерный рост среднемесячной заработной платы до 35 тысяч рублей к 2020 году.

По оценке экспертов, уровень общей безработицы снизится с 5,5% в 2018 году до 5,2% в 2020 году. Уровень регистрируемой безработицы — с 1,08% до 1,05%, соответственно.