В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка Фото: Андрей Старостин В Башкирии увеличено ежемесячное пособие на ребенка Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии базовые размеры ежемесячного пособия на ребенка увеличены на 58,4%. Парламентарии республики приняли законопроект в первом чтении и в целом. Решение принято сегодня, 27 октября. Семьи региона получат доплаты с перерасчетом, поскольку документ начинает действовать с 1 сентября 2017 года.

Документ повысит качество жизни семей с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в республике.

На пленарном заседании принят блок проектов республиканских законов социальной направленности. Они нацелены на увеличение пособий на детей, поддержку детей-сирот, приемных семей, пенсионеров.

Ряд мер принят в отношении сирот, чтобы они быстрее вставали на ноги, определялись со своим жизненным путем. В частности, теперь у них будут льготы по трудоустройству и выплаты по безработице.

Документы обретут законную силу после подписания Главой Башкортостана.