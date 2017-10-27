В Башкирии 20-летний водитель не справился с управлением и спровоцировал ДТП: есть погибший Фото: ГИБДД по РБ



В Башкирии 20-летний водитель не справился с управлением и спровоцировал ДТП: есть погибший Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Днем на 177 км автодороги Уфа -Янаул в Калтасинском районе 20-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112 столкнулся со встречным автомобилем «Ока». В результате ДТП водитель ВАЗ госпитализирован. По одной из версий, он не справился с управлением 37-летний водитель «Оки» из Нефтекамска скончался, сообщает ГИБДД по РБ.

По данным автоинспекции, за минувшие сутки на дорогах республики произошло 12 автомобильных аварий, в которых три человека погибли и 21 получил травмы.

В связи с ухудшением погодных условий инспекторы ГИБДД призывают водителей срочно произвести замену летней резины на зимнюю, быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию до впереди идущего транспортного средства, при возможности воздержаться от поездок за город, где дорожная ситуация будет осложнена плохой видимостью.