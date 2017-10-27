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27 октября Пятница

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Глава Роспотребнадзора Башкирии назвал данные по заболеваемости ОРВИ

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Еженедельно в Башкортостане диагноз ОРВИ ставится от 16 до 20 тысячам жителей республики. За прошлую неделю в регионе заболели 16 300 человек. Эпидемпорог не превышен. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Степанов на пленарном заседании Госсобрания РБ. Руководитель надзорного ведомства считает рост сезонным, в связи с переходом теплого времени года на холодное. Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг ситуации.

По словам Евгения Степанова, эпидемиологи ждут роста заболеваемости в январе-марте. Самым эффективным способом профилактики медики считают прививки. Из федерального бюджета региону выделено 1 млн 600 тысяч доз вакцин, из них 350 тысяч — для детей. На сегодняшний день в Башкортостане привито 28 процентов населения, а положено привить 40 процентов жителей.

Глава Роспотребнадзора призвал руководителей предприятий приобретать вакцины и прививать работников. На сегодняшний день за счет внебюджетных средств привито только 43,5 тысячи человек.

Теги: грипп, ОРВИ
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