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27 октября Пятница

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В Уфе в математических боях сразятся лучшие юные математики России

ОБЩЕСТВО

В Уфе в математических боях сразятся лучшие юные математики России Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе в математических боях сразятся лучшие юные математики России Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе сегодня, 27 октября, стартует XXI Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова». Около 50 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Екатеринбурга, Набережных Челнов, Кургана, Ульяновска, Ярославля и других городов сойдутся в математических боях. Столицу республики представят семь команд.

Лучшие юные математики страны будут соревноваться в течение недели на базе столичной гимназии №93. Команды поделены по возрасту и уровню подготовки на несколько лиг: сеньоров (10-11 классы) и юниоров (9 классы). Как уточнили в городском управлении образования, в первый день, сразу после церемонии открытия, состоится разминка в форме математической игры. В разные годы это были «Математическая карусель» — командное соревнование в решении задач; «Математическая абака» — новая, очень динамичная и интересная командная игра, где каждой команде предлагается для решения шесть тем (по шесть задач в каждой из них). В каждой задаче принимается точный и полный ответ; «Математическая азбука» — уникальный сборник заданий, составленных с целью формирования у ребенка элементарных математических представлений.

В следующие дни пройдут командные и личные олимпиады. Затем в каждой лиге будут организованы математические бои. Лучшие команды отметят дипломами и призами, а команда сеньоров, победившая в высшей лиге, получит титул победителя турнира. Команда-победительница математического турнира старшеклассников «Кубка памяти А.Н. Колмогорова» награждается переходящим Кубком.

Ежегодно Кубок привлекает от 30 до 60 команд и фактически является неофициальным командным чемпионатом России.

Справка. История турнира берет начало в 90-х годах двадцатого столетия. В 1992 году группой математиков, работающих с одаренными детьми, был организован Уральский турнир юных математиков для учащихся 6-8 классов. Он завоевал большую популярность, поэтому через пять лет был организован аналогичный турнир для старшеклассников, получивший название в память о великом математике и педагоге А.Н. Колмогорове. Первые соревнования прошли в Белорецке в сентябре 1997 года. В них участвовали 12 команд из восьми городов Урала и Поволжья.

Сегодня Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова» — лично-командное соревнование, которое призвано стимулировать интерес школьников к занятиям математикой и помочь установить профессиональные и дружеские контакты учащихся, студентов, ученых-математиков и педагогов. Турнир способствует развитию и поддержке внеурочной дополнительной работы с математически одаренными школьниками, а также повышению квалификации работающих с ними педагогов.

Теги: турниры, математики
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