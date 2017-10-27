Путин поручил проработать план отказа от продаж недостроенного жилья Фото: Олег Яровиков Путин поручил проработать план отказа от продаж недостроенного жилья Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент РФ поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования, сообщает «РИА Новости» со слов главы Минстроя Михаила Меня. Он сказал, что нужно подготовить «поэтапный переход через банковское сопровождение от долевого строительства к проектному финансированию с использованием банков, после того, как будут введены в действие окончательные жесткие требования к застройщикам» (которые вступают в силу 1 июля 2018 года). В том числе разработчикам нужно рассчитать сроки этого перехода.

Таким образом, будет создан план отказа от практики долевого строительства, когда девелопер использует средства за счет продажи гражданам квартир в еще не построенном доме. В России сейчас так строится 90% жилья.

Как объясняет The Bell, сейчас застройщик получает финансирование от покупателей будущих квартир и банков, которые при выделении кредитов смотрят прежде всего на исполнение плана продаж. За выполнением обязательств по строительству следит государственный строительный надзор.

При новой схеме финансировать строительство будут только банки, и в этом случае предоставление ими кредитов будет зависеть именно от хода строительства. Ситуаций, когда уже оплаченное жилье не построено, не будет. Однако цены вырастут, предварительно, на 15-20% (ставка банковских кредитов сейчас — 15-18%). Процесс перехода на новую схему займет, по мнению экспертов, от трех до пяти лет, сообщает издание.