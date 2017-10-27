Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

27 октября Пятница

Уфа   °

В Башкирии виновных в гибели газорезчика оштрафовали на 300 тысяч рублей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии виновных в гибели газорезчика оштрафовали на 300 тысяч рублей Фото: из открытых источников

В Башкирии виновных в гибели газорезчика оштрафовали на 300 тысяч рублей Фото: из открытых источников

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Региональной Гострудинспекцией завершено расследование несчастного случая, происшедшего с газорезчиком ООО «Промышленная строительная компания» в городе Мелеуз.

Установлено, что при выполнении демонтажных работ произошло обрушение пролёта транспортной галереи, в результате чего газорезчик получил травмы несовместимые с жизнью.

Причинами несчастного случая стали выполнение не предусмотренных проектом производства работ операций по демонтажу, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

Как сообщили в ведомстве, по итогам проверочных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 330 тыс. руб. В отношении начальника участка Мелеузовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело.

Теги: несчастный случай, Гострудинспекция
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть