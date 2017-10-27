В Башкирии виновных в гибели газорезчика оштрафовали на 300 тысяч рублей Фото: из открытых источников В Башкирии виновных в гибели газорезчика оштрафовали на 300 тысяч рублей Фото: из открытых источников

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Региональной Гострудинспекцией завершено расследование несчастного случая, происшедшего с газорезчиком ООО «Промышленная строительная компания» в городе Мелеуз.

Установлено, что при выполнении демонтажных работ произошло обрушение пролёта транспортной галереи, в результате чего газорезчик получил травмы несовместимые с жизнью.

Причинами несчастного случая стали выполнение не предусмотренных проектом производства работ операций по демонтажу, отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

Как сообщили в ведомстве, по итогам проверочных мероприятий виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 330 тыс. руб. В отношении начальника участка Мелеузовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело.