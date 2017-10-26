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26 октября Четверг

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Дизайнер из Башкортостана приняла участие в Неделе моды Mercedez-Benz Fashion Week в Москве

ОБЩЕСТВО

Дизайнер из Башкортостана приняла участие в Неделе моды Mercedez-Benz Fashion Week в Москве

Фото: автор

Дизайнер из Башкортостана приняла участие в Неделе моды Mercedez-Benz Fashion Week в Москве

Фото: автор

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульчачак Ханнанова/.

В рамках престижной Недели моды Восточной Европы Mercedez-Benz Fashion Week в Москве состоялся показ коллекций модной одежды российских дизайнеров сезона ВЕСНА-ЛЕТО-2018. Среди них была впервые представлена коллекция ZIYA, автором которой является Зия Гараз — московский дизайнер, родом из Башкортостана. Она продемонстрировала линию одежды «Тысяча и одна ночь».

Зия Гараз родилась в Белорецке, окончила Уфимский технологический институт сервиса по специальности конструктор-технолог одежды, затем долгое время жила в Магнитогорске и Когалыме. Первое собственное ателье по пошиву модной одежды под названием ZIYA открыла в Когалыме, участвовала и побеждала в конкурсах, международных биеннале в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и других городах, где на ее модели обратил внимание прославленный дизайнер Вячеслав Зайцев, приезжавший на конкурсы в качестве председателя жюри.

Сегодня Зия Гараз живет в Москве и ставит задачей превратить название своего бывшего ателье в запоминающийся бренд. Показ на Mercedez-Benz Fashion Week в Москве стал первым «выходом в свет» ее коллекции женской одежды, основанной на использовании бархата. «Мне всегда нравились яркие, восточные краски, и я давно хотела сделать что-нибудь в индийском духе, но не в чисто этническом стиле, а преобразовав его в комфортную повседневную одежду. Бархат сегодня — пик моды среди материалов, позволяющий «играть» им, используя ворсом вверх или вниз. Что я и сделала, отшив десять моделей, причем буквально за последние две недели, специально для Недели моды. В дальнейшем планирую их серийный пошив. Надеюсь, москвичам, в том числе моим землякам, живущим в столице, они понравятся», — рассказала дизайнер.

Теги: Неделя моды
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