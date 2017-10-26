В Башкирии стартует новый обучающий проект для молодых фермеров Фото: Олег Яровиков В Башкирии стартует новый обучающий проект для молодых фермеров Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшее время в республике стартует обучающий проект «Технология организации и ведения эффективного фермерского хозяйства» («Школа молодого фермера»)».

Инициатором проекта выступает Министерство сельского хозяйства Башкортостана.

Цель проекта – повышение компетенций молодых руководителей фермерских хозяйств в части создания эффективного агробизнеса, знания и внедрения новых технологий, машин и оборудования, научных разработок, а также построения финансовой модели своего фермерского хозяйства.

По словам замминистра сельского хозяйства Башкортостана Ляли Давлетбаевой, главной особенностью проекта является то, что он вобрал в себя не только теоретичную часть, но практическую площадку.

Молодые фермеры смогут посетить успешные фермерские хозяйства, изучить успех более опытных коллег и разработать собственные проекты по развитию своего бизнеса.

Среди спикеров обучающего проекта — руководители крупных фермерских хозяйств, представители науки и власти, бизнес-тренеры и консультанты. Этот проект планируется реализовывать в республике в течение всего следующего года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкортостана.

По мнению экспертов, новый проект поможет увеличить эффективность производства и объем валовой продукции, а также достичь ключевого целевого ориентира и вхождения к 2020 году в пятерку ведущих аграрных регионов России.