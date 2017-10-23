Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

26 октября Четверг

Уфа   °

В Янауле завершается строительство детсада из списка объектов к 100-летию Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ / 100 лет Республике

В Янауле завершается строительство детсада из списка объектов к 100-летию Башкирии Фото: Госстрой РБ

В Янауле завершается строительство детсада из списка объектов к 100-летию Башкирии Фото: Госстрой РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В северной части Янаула завершается строительство детского сада, рассчитанного на 160 детей.

«Детский сад в этой части города Янаула местные жители ждали с большим нетерпением, поскольку он снимает вопрос очередности в детсады. Его строительство началось в июле прошлого года. Это дошкольное учреждение вошло в список объектов к 100-летию Республики Башкортостан, — сообщила пресс-секретарь Госстроя Башкортостана Елена Вершинина. — Двухэтажный детский сад будет оснащен не только восемью типовыми группами для игр и отдыха, но и логопедической группой и группой психологической разгрузки, а также музыкальным и физкультурным залами. Сейчас в здании детсада идут последние приготовления, а просторные и красочные уличные веранды уже ждут своих маленьких хозяев».

Теги: строительство, детсад
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть