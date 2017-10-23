В Янауле завершается строительство детсада из списка объектов к 100-летию Башкирии
В Янауле завершается строительство детсада из списка объектов к 100-летию Башкирии Фото: Госстрой РБ
В Янауле завершается строительство детсада из списка объектов к 100-летию Башкирии Фото: Госстрой РБ
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В северной части Янаула завершается строительство детского сада, рассчитанного на 160 детей.
«Детский сад в этой части города Янаула местные жители ждали с большим нетерпением, поскольку он снимает вопрос очередности в детсады. Его строительство началось в июле прошлого года. Это дошкольное учреждение вошло в список объектов к 100-летию Республики Башкортостан, — сообщила пресс-секретарь Госстроя Башкортостана Елена Вершинина. — Двухэтажный детский сад будет оснащен не только восемью типовыми группами для игр и отдыха, но и логопедической группой и группой психологической разгрузки, а также музыкальным и физкультурным залами. Сейчас в здании детсада идут последние приготовления, а просторные и красочные уличные веранды уже ждут своих маленьких хозяев».