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26 октября Четверг

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Хоккеистки «Агидели» на выезде одержали победу над петербургским «Динамо»

СПОРТ

Хоккеистки «Агидели» на выезде одержали победу над петербургским «Динамо» Фото: ХК "Динамо"

Хоккеистки «Агидели» на выезде одержали победу над петербургским «Динамо» Фото: ХК "Динамо"

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уфимская команда «Агидель» провела первый выездной матч чемпионата ЖХЛ сезона 2017/18. Хоккеистки башкирского клуба одержали победу над петербургским «Динамо» с минимальным счетом – 1:0. Впервые на лед в форме «Агидели» вышла форвард Александра Вафина.

Первый отрезок матча в свой актив записали хозяйки льда. Во втором периоде гости из столицы Башкирии выглядели активнее и создали несколько опасных моментов у ворот «Динамо». Но шайба в ворота не шла.

После второго перерыва главный тренер «Агидели» Денис Афиногенов поставил своим подопечным задачу больше бросать по воротам петербургской команды. Уфимки забили единственный гол в ворота «Динамо» в начале третьего периода. Автором шайбы записали Николь Чупкову.

Следующий матч уфимская «Агидель» и питерское «Динамо» проведут в пятницу, 27 октября. Начало встречи в 14.00 по уфимскому времени.

Теги: хоккей, ЖХЛ, Агидель
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