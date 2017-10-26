Рафаэль Яхин в составе национальной сборной WorldSkills Russia принял участие во встрече с Президентом России в Кремле Фото: сайт Президента РФ Рафаэль Яхин в составе национальной сборной WorldSkills Russia принял участие во встрече с Президентом России в Кремле Фото: сайт Президента РФ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Обладатель бронзовой медали мирового чемпионата WorldSkills-2017 в Абу-Даби Рафаэль Яхин в составе национальной сборной WorldSkills Russia побывал в Кремле, где прошла встреча с Президентом России.

«Все, кто с вами работал, и вы лично, проделали, конечно, колоссальную работу, имею в виду ваших тренеров, специалистов, экспертов, преподавателей, — сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам состязаний в ОАЭ. — Мы присоединились к этому движению только в 2012 году, а в 2013-м в первый раз приняли участие в подобных соревнованиях и по различным показателям заняли только 41-е место. А сейчас вы по очкам заняли первое. Это просто удивительный прогресс.

Основываясь на том, что вам удалось сделать, мы будем выстраивать дальнейшие программы по подготовке кадров, и это одно из наших важнейших направлений. Правительство, соответствующие структуры всё это учитывают, все эти современные тенденции, учитывают то, как идет ваша подготовка, с тем, чтобы в колледжах, соответствующих средних, а потом и высших учебных заведениях вносить соответствующие коррективы в подготовку, в том числе и в подготовку тех, кто с вами работает, в подготовку преподавательского состава».

Глава государства подчеркнул, что стране нужны такие профессионалы.

«Кстати говоря, у вас сколько было — 58 участников? И вы проявили себя блестяще. Но экономике в целом нужны сотни, тысячи, сотни тысяч таких специалистов, как вы. Но благодаря вам, уверен, они у нас будут появляться в нужном количестве. Поздравляю вас еще раз от души и желаю вам всего самого доброго», — заключил Владимир Путин.

На чемпионате мира по профессиональному мастерству сборная России была представлена 58 конкурсантами и 52 экспертами из 24 регионов страны и участвовала в соревнованиях по всем 52 компетенциям.

Помимо высокого результата по баллам сборная страны заняла пятое место по количеству медалей. Из полученных 11 медалей — шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Ее завоевал четверокурсник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин в компетенции «Камнетесное дело».