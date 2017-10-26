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26 октября Четверг

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В Башкирии забракована 31 партия молочной продукции

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии забракована 31 партия молочной продукции Фото: Башинформ

В Башкирии забракована 31 партия молочной продукции Фото: Башинформ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии Роспотребнадзор забраковал 31 партию молочной продукции объемом 114 кг. В числе причин ведомство назвало реализацию молочной продукции с истекшим сроком годности, отсутствие товарно-сопроводительных документов, несоблюдения условий хранения.

Региональное Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать качество и безопасность молочных продуктов.

За 3 квартал 2017 года на микробиологические показатели исследованы – 1149 проб молока и молочных продуктов, из них 7,1% проб не отвечали гигиеническим нормативам; по физико-химическим показателям – 437 пробы, из них не отвечали требованиям – 7,3%, в т.ч. по показателям фальсификации – 7,3 %.

На содержание антибиотиков исследовано 226 проб молока и молочных продуктов, по санитарно-химическим показателям – 133, на радиологические показатели – 70 проб, на содержание ГМО – 26 пробы. Все исследованные пробы отвечают гигиеническим нормативам.

Сумма штрафов за правонарушения составила 422 тысячи рублей.

Теги: роспотребнадзор, качество продуктов питания
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