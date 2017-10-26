В Башкирии опубликован рейтинг управляющих компаний Фото: Олег Яровиков В Башкирии опубликован рейтинг управляющих компаний Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору опубликован рейтинг эффективности работы управляющих компаний по итогам девяти месяцев 2017 года.

«В числе главных критериев — количество поступивших жалоб, обращений граждан по фактам неудовлетворительной работы управляющих организаций, число выданных предписаний и число выявленных нарушений. Все эти показатели рассчитаны на тысячу квадратных метров общей площади, — пояснила пресс-секретарь Госкомитета Олеся Титух. — Сюда же включено число составленных протоколов, количество неисполненных предписаний, уровень удовлетворенности жильцов качеством услуг, предоставляемых управляющими организациями, и другие критерии, свидетельствующие об эффективности работы таких организаций».

В настоящее время на официальном сайте Госкомитета действует раздел «Жители оценивают свою управляющую компанию», где каждый может дать собственную оценку, с учетом качества обслуживания, оперативности устранения неисправностей, прозрачности работы, вежливости работников компании.

Такой рейтинг эффективности работы не только позволяет жильцам оценивать свою управляющую компанию, но и самим компаниям более ответственно и профессионально подходить к возложенным на них обязанностям по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Те организации, которые действительно желают улучшить свою работу, эффективно работать и дальше, борются за удержание лидирующих позиций в рейтинге, отмечают специалисты.