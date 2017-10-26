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26 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе на выставке были представлены пораженные вредителями растения и плоды

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Уфе на выставке были представлены пораженные вредителями растения и плоды

Фото: Книжная палата РБ

В Уфе на выставке были представлены пораженные вредителями растения и плоды

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе на сельскохозяйственной выставке были представлены пораженные вредителями растения и плоды, а также исполинские тыквы. Что еще впечатлило посетителей выставки во Дворце, узнала газета «Красная Башкирия» в октябре 1929 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В Уфе открылась сельскохозяйственная выставка, приуроченная ко дню урожая и коллективизации», — информировала газета. Большой зал Дворца Труда был заставлен всевозможными экспонатами, присланными совхозами, колхозами и крестьянскими хозяйствами республики. Пояснительные подписи, диаграммы, фотографии, таблицы, графики скрепляли все это в единое целое.

На одной из витрин, тянущейся через весь зал, были расставлены стеклянные банки с различными сортами зерновых и технических культур урожая 1929 года. Зерно было отсортировано чисто, как янтарь. В нем уже не было «диких семян, которые душат посев».

«Вот семена пшеницы, пострадавшей от различных вредителей. Особый интерес представляют коллекции сада и огорода, на которых очень удачно изображены поврежденные вредителями растения и плоды», — знакомит издание с экспонатами. Тут же рядом были представлены химические удобрения и приборы по борьбе с вредителями.

В отделе огородничества, садоводства и пчеловодства особое внимание посетителей привлекали корнеплоды. Среди них — «две исполинские тыквы (по 26-27 кило), присланные Миловской сельскохозяйственной школой».

В специальном помещении, отведенном птицеводству и кролиководству, были собраны различные породы птиц и животных. «Особенно поражает крупность птицы и ее продуктивность», — отмечается в публикации.

На выставке была представлена и промышленная продукция. «Особенно много кустарных изделий», — уточнила газета.

Справка. Летом 1929 года крестьяне ряда регионов СССР выступили с предложением о проведении «Дня коллективизации». ЦК компартии поддержал эту инициативу и постановил провести 14 октября 1929 года «День урожая и коллективизации». Праздник должен был мобилизовать сельчан «в деле социалистического переустройства деревни» и убедить крестьянство в преимуществе коллективных форм хозяйствования перед единоличным.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, выставки, сельское хозяйство
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