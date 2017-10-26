В Башкирии возросла численность работающего населения Фото: Олег Яровиков В Башкирии возросла численность работающего населения Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом в III квартале этого года, средняя численность рабочей силы превысила в Башкортостане 2,054 млн человек.

Из них работающие или занятые в экономике граждане – 1,940 млн человек, 111,3 тысячи — безработные с применением критериев Международной организации труда (МОТ).

Уровень общей безработицы составил 5,4%.

Такие данные приводит Минтруд Башкортостана.

Для сравнения: в III квартале 2016 года численность экономически активного населения республики составляла более 1,999 млн человек. Из них были заняты в экономике 1,885 млн человек. Количество безработных по методологии МОТ достигало 114,4 тысячи человек.

Уровень общей безработицы был также выше и составлял в III квартале прошлого года 5,7 процента.