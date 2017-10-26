Медики сообщили о состоянии пострадавшего при взрыве автомобиля в Башкирии Фото: Следственный комитет по РБ Медики сообщили о состоянии пострадавшего при взрыве автомобиля в Башкирии Фото: Следственный комитет по РБ

УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Стало известно состояние пострадавшего при взрыве автомобиля в городе Ишимбае. В настоящее время выживший Николай Францев находится в Центральной районной больнице города Ишимбая, куда он был доставлен сразу после взрыва. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Накануне в Ишимбае произошел взрыв в автомобиле, погиб мужчина. По данным СМИ, погибший Петр Францев являлся действующим сотрудником МЧС. Находившийся рядом с ним брат Николай с различными травмами доставлен в больницу. Предварительно установлено, что в машине сдетонировал неустановленный предмет, возможно, граната.

Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело сразу по двум статьям.